В России разработали роботов с «человеческими» чувствами

Новая система способна распознавать текстуру, температуру и твёрдость предметов, как это делают люди. По словам специалистов, это открывает перспективы для создания роботов-спасателей и современных протезов. В лаборатории уже испытали роботизированную руку, управляемую через перчатку с датчиками — она повторяет движения человека и постепенно обучается автономной работе.

Основная задача проекта — разработать полностью автоматизированные системы, которые смогут действовать самостоятельно после обучения. Такие роботы смогут участвовать в операциях, опасных для человека, например, при ликвидации последствий катастроф.