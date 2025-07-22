В России разработали роботов с «человеческими» чувствами

Опубликовано 22 июля 2025, 18:361 мин.
В России разработали роботов с «человеческими» чувствамиБиоморфные системы помогут в спасательных операциях
В Южном федеральном университете сообщили, что специалисты вуза представили робототехнический комплекс, имитирующий человеческие органы чувств. Разработка использует нейроморфные технологии — специальные микросхемы, которые работают подобно нейронным сетям в организме человека.
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Новая система способна распознавать текстуру, температуру и твёрдость предметов, как это делают люди. По словам специалистов, это открывает перспективы для создания роботов-спасателей и современных протезов. В лаборатории уже испытали роботизированную руку, управляемую через перчатку с датчиками — она повторяет движения человека и постепенно обучается автономной работе.
Основная задача проекта — разработать полностью автоматизированные системы, которые смогут действовать самостоятельно после обучения. Такие роботы смогут участвовать в операциях, опасных для человека, например, при ликвидации последствий катастроф.