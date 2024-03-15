Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 15 марта 2024, 22:22
1 мин.

В России разработали сенсоры для контроля эффективности химиотерапии

Проведено исследование
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые университета представили неинвазивные сенсоры для оценки эффективности химиотерапии при лечении онкологических заболеваний.

Созданные сенсоры позволяют определять уровень кислотности внутри клеток и опухолей без повреждения тканей. Процесс работы заключается в облучении биологических образцов светом определенной длины волны и последующем отслеживании характеристик светоизлучения сенсора. Это позволяет в реальном времени контролировать активность опухоли и эффективность проводимой терапии, отметили в пресс-службе.

Исследователи использовали разработку при оценке эффективности популярного метода химиотерапии при раке толстого кишечника и обнаружили, что опухолевые клетки под действием лекарственных препаратов закисляются и умирают. Это открывает перспективы для разработки новых методов доставки препаратов к клеткам опухоли и модификации самих лекарственных средств.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#медицина
,
#разработка
,
#Россия