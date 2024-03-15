В России разработали сенсоры для контроля эффективности химиотерапии

Созданные сенсоры позволяют определять уровень кислотности внутри клеток и опухолей без повреждения тканей. Процесс работы заключается в облучении биологических образцов светом определенной длины волны и последующем отслеживании характеристик светоизлучения сенсора. Это позволяет в реальном времени контролировать активность опухоли и эффективность проводимой терапии, отметили в пресс-службе.

Исследователи использовали разработку при оценке эффективности популярного метода химиотерапии при раке толстого кишечника и обнаружили, что опухолевые клетки под действием лекарственных препаратов закисляются и умирают. Это открывает перспективы для разработки новых методов доставки препаратов к клеткам опухоли и модификации самих лекарственных средств.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.