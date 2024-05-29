В России разработали шлем для спасателей с технологией дополненной реальности

Опубликовано 29 мая 2024, 21:28
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В России разработали шлем для спасателей с технологией дополненной реальностиОн оборудован различными датчиками
На международном салоне «Комплексная безопасность — 2024» представлен шлем, оборудованный технологией дополненной реальности, способный обеспечить видимость до 86% в условиях задымленности и помогающий спасателям находить людей под завалами.
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Разработанный в рамках научной работы в академии, этот шлем призван значительно улучшить условия работы пожарных и спасателей. Он обеспечивает не только высокую видимость в дыму, но и оборудован различными датчиками для обнаружения радиации и определения положения пострадавших.
По словам разработчика, адъюнкта Академии государственной противопожарной службы МЧС России Халила Малфи, шлем оснащен множеством датчиков, включая вибрационные, ультразвуковые и лазерные, что позволяет эффективно осуществлять поиск и спасение людей даже в самых сложных условиях.
Хотя шлем уже прошел тестирование, он ожидает прохождения сертификации, чтобы быть полностью готовым к использованию в реальных ситуациях.