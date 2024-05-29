В России разработали шлем для спасателей с технологией дополненной реальности

Разработанный в рамках научной работы в академии, этот шлем призван значительно улучшить условия работы пожарных и спасателей. Он обеспечивает не только высокую видимость в дыму, но и оборудован различными датчиками для обнаружения радиации и определения положения пострадавших.

По словам разработчика, адъюнкта Академии государственной противопожарной службы МЧС России Халила Малфи, шлем оснащен множеством датчиков, включая вибрационные, ультразвуковые и лазерные, что позволяет эффективно осуществлять поиск и спасение людей даже в самых сложных условиях.

Хотя шлем уже прошел тестирование, он ожидает прохождения сертификации, чтобы быть полностью готовым к использованию в реальных ситуациях.