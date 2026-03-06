В России разработали штифт для восстановления зубов без имплантации

Устройство применяют для депульпированных зубов, у которых удален сосудисто-нервный пучок. В таких случаях штифт устанавливают в корневой канал, чтобы равномерно распределить нагрузку. Новая версия дополнена специальной площадкой, увеличивающей поверхность опоры, отметили в пресс-службе.

Штифт представляет собой винт с резьбой в корневой части и крестообразной головкой. Он изготавливается индивидуально из медицинской стали. Конструкция предотвращает усадку пломбы, равномерно распределяет жевательную нагрузку и позволяет использовать один штифт даже для многокорневых зубов. Срок службы зуба может достигать 10 лет, а стоимость лечения снижается до двух раз.