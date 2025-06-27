В России
Опубликовано 27 июня 2025, 14:36
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В России разработали систему диагностики космической электроники

Программа выявляет дефекты в бортовом оборудовании спутников
В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что специалисты вуза создали интеллектуальную систему для автоматического обнаружения неисправностей в электронике космических аппаратов. Разработка анализирует параметры работы оборудования и сравнивает их с эталонными значениями, точно определяя любые отклонения.
В России разработали систему диагностики космической электроники
© Shot by Cerqueira

Программа использует методы глубокого обучения, что позволяет ей постоянно совершенствоваться по мере обработки новых данных. Как поясняют разработчики, система работает по принципу врача, который накапливает опыт с каждым пациентом.

Внедрение этой технологии поможет предотвратить серьезные поломки спутников на орбите. Это особенно важно, так как космическая техника обеспечивает работу навигационных систем, спутниковой связи, мониторинга Земли и других критически важных сервисов.

Дополнительный плюс разработки — снижение количества космического мусора. Чем меньше аварий происходит на орбите, тем безопаснее условия для будущих миссий.

Система уже успешно прошла испытания, доказав свою эффективность в выявлении различных дефектов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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