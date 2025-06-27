В России разработали систему диагностики космической электроники

Опубликовано 27 июня 2025, 14:361 мин.
В России разработали систему диагностики космической электроникиПрограмма выявляет дефекты в бортовом оборудовании спутников
В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что специалисты вуза создали интеллектуальную систему для автоматического обнаружения неисправностей в электронике космических аппаратов. Разработка анализирует параметры работы оборудования и сравнивает их с эталонными значениями, точно определяя любые отклонения.
Программа использует методы глубокого обучения, что позволяет ей постоянно совершенствоваться по мере обработки новых данных. Как поясняют разработчики, система работает по принципу врача, который накапливает опыт с каждым пациентом.
Внедрение этой технологии поможет предотвратить серьезные поломки спутников на орбите. Это особенно важно, так как космическая техника обеспечивает работу навигационных систем, спутниковой связи, мониторинга Земли и других критически важных сервисов.
Дополнительный плюс разработки — снижение количества космического мусора. Чем меньше аварий происходит на орбите, тем безопаснее условия для будущих миссий.
Система уже успешно прошла испытания, доказав свою эффективность в выявлении различных дефектов.