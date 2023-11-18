В России разработали систему диагностики повреждений овощей и фруктов

В пресс-службе отметили, что новое устройство работает в автоматическом режиме и использует лазерные и спектральные технологии для выявления повреждений и заражений. Оно основано на анализе световых сигналов, позволяющих определить внутреннее и внешнее состояние плодов. Отличительной чертой системы является наличие базы данных с изображениями дефектов плодов, что обеспечивает точную идентификацию заболеваний для каждой культуры.

Главный научный сотрудник ВИМ, профессор РАН Алексей Сибирев подчеркнул, что новая оптическая система значительно повысит качество семенного материала исследуемых культур, снизит риск повторного заражения плодов при их хранении и уменьшит зависимость от импорта в отраслях сельского хозяйства.