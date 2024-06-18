В России разработали систему для анализа состояния эмбрионов

Система значительно сокращает время и упрощает процесс анализа, который ранее проводился вручную. Она использует машинное обучение и видеофиксацию для обнаружения патологий, что невозможно сделать традиционными методами контроля. Разработчики подчеркнули, что такой подход повышает точность и надежность оценки имплантационной способности эмбрионов, отметили в пресс-службе.

В настоящее время система находится на стадии нагрузочного тестирования, а затем будет предложена для проведения независимых доклинических испытаний в профильных институтах. Это открытие может стать ключевым шагом в развитии эмбриологии и улучшении медицинской практики в области репродуктивного здоровья.