В России разработали систему для диагностики вируса бешенства

В России разработали систему для диагностики вируса бешенстваОна дает возможность диагностировать вирус до 59 минут
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали журналистам, что ученые Санкт-Петербургского НИИ им. Пастера Роспотребнадзора систему, которая поможет диагностировать вирус бешенства, пишет ТАСС.
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В рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит" в Санкт-Петербургском НИИ им. Пастера Роспотребнадзора разработана диагностическая система ПЦР. Она позволяет проводить анализ в двух форматах: по стандартной программе за 1 час 20 минут и по экспресс-программе за 59 минут, что значительно сокращает время получения результатов. В ноябре текущего года клинические испытания данного набора будут продолжены для дальнейшей его регистрации в качестве медицинского изделия.
Также в пресс-службе добавили, что случаи бешенства и смерти от заболевания сведены к минимуму, а вакцинировавшихся от вируса с начала 2023 года составляет 85% от плана.