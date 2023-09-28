В России разработали систему для диагностики вируса бешенства

В рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит" в Санкт-Петербургском НИИ им. Пастера Роспотребнадзора разработана диагностическая система ПЦР. Она позволяет проводить анализ в двух форматах: по стандартной программе за 1 час 20 минут и по экспресс-программе за 59 минут, что значительно сокращает время получения результатов. В ноябре текущего года клинические испытания данного набора будут продолжены для дальнейшей его регистрации в качестве медицинского изделия.