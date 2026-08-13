В России
Опубликовано 13 августа 2026, 22:49
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В России разработали систему для оценки когнитивных функций

CognyTest анализирует память и другие способности
Специалисты Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского создали комплекс CognyTest для оценки когнитивных функций. Система определяет ментальный возраст и выявляет способности, которые могут снижаться раньше других, пишут «Известия».
В России разработали систему для оценки когнитивных функций

© Ferra.ru

Комплекс анализирует память, пространственное восприятие, равновесие, разрешение когнитивных конфликтов, волевой компонент и вербальные навыки. На основе результатов формируется программа тренировок с упражнениями для отдельных функций.

В состав CognyTest также входят носимые устройства, включая браслеты и наушники. Они используются для оценки реакции мозга на стимуляцию и адаптации нервной системы. Биологические сигналы анализируются с помощью разных вариантов электроэнцефалографии.

Сейчас вуз совместно с ГК «Мадин» совершенствует программное обеспечение и оборудование. Разработчики повышают автономность обработки данных, чтобы уменьшить необходимость участия специалистов.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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