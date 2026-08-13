В России разработали систему для оценки когнитивных функций

Комплекс анализирует память, пространственное восприятие, равновесие, разрешение когнитивных конфликтов, волевой компонент и вербальные навыки. На основе результатов формируется программа тренировок с упражнениями для отдельных функций.

В состав CognyTest также входят носимые устройства, включая браслеты и наушники. Они используются для оценки реакции мозга на стимуляцию и адаптации нервной системы. Биологические сигналы анализируются с помощью разных вариантов электроэнцефалографии.

Сейчас вуз совместно с ГК «Мадин» совершенствует программное обеспечение и оборудование. Разработчики повышают автономность обработки данных, чтобы уменьшить необходимость участия специалистов.