В России разработали систему для поиска брака на заводах

По словам доцента кафедры автоматики и управления ЮУрГУ Вячеслава Седышева, в отличие от традиционной выборочной проверки, когда из партии контролируют только 5−10 изделий, новая установка анализирует каждую заготовку. Среднее время измерения составляет около 5 секунд, что в десятки раз быстрее существующих методов.

Система определяет диаметр и длину деталей относительно фиксированной точки. Для фиксации цилиндрических заготовок применяется ложемент под углом 90 градусов, а измерения выполняют пять индукционных и ультразвуковых датчиков.

По данным разработчиков, технология позволяет выявлять до 30% брака, который раньше мог попасть в производство.