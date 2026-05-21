В России разработали систему для поиска брака на заводах

Опубликовано 21 мая 2026, 12:07
В России разработали систему для поиска брака на заводахУстановка проверяет каждую заготовку за 5 секунд
Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали систему автоматического выявления бракованных заготовок для серийного производства. Решение предназначено для предприятий металлургической, машиностроительной и кузнечно-прессовой отраслей.
По словам доцента кафедры автоматики и управления ЮУрГУ Вячеслава Седышева, в отличие от традиционной выборочной проверки, когда из партии контролируют только 5−10 изделий, новая установка анализирует каждую заготовку. Среднее время измерения составляет около 5 секунд, что в десятки раз быстрее существующих методов.
Система определяет диаметр и длину деталей относительно фиксированной точки. Для фиксации цилиндрических заготовок применяется ложемент под углом 90 градусов, а измерения выполняют пять индукционных и ультразвуковых датчиков.
По данным разработчиков, технология позволяет выявлять до 30% брака, который раньше мог попасть в производство.