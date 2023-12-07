В России разработали систему для точного распознавания рака кожи

Мультимодальная нейросетевая система, разработанная учеными, обладает чувствительностью к разнообразным дерматологическим данным. Она позволяет уменьшить количество ложноотрицательных прогнозов за счет использования модифицированных методов анализа данных.

Система, предложенная учеными, продемонстрировала высокую точность в распознавании раковых поражений кожи, составив 85,2%. Кроме того, она оказалась эффективнее визуальной диагностики, используемой врачами-дерматологами.

Заведующий кафедрой математического моделирования СКФУ Павел Ляхов отметил, что использование этой разработки врачами-дерматологами в качестве вспомогательного метода диагностики снизит влияние человеческого фактора, сократит количество ошибок в диагнозах и улучшит точность определения рака кожи на ранних стадиях. Ученые также подчеркнули, что разработанная система превосходит по точности своих зарубежных аналогов.