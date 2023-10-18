В России разработали систему для выявления типа вируса папилломы человека

В России разработали систему для выявления типа вируса папилломы человекаИ его мутации
Ученые из Алтайского государственного университета разработали инновационную тест-систему для точной идентификации вируса папилломы человека (ВПЧ). Это технологическое решение нацелено на выявление наиболее распространенных типов ВПЧ и анализ мутаций в них, что сделает диагностику более точной, пишет Наука.рф.
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Мы должны были разработать праймеры, то есть такие молекулы, которые позволяют избирательно выявлять типы ВПЧ с помощью ПЦР-тестов. Мы разработали такие праймеры на 8 наиболее опасных типов, вызывающих рак: 16, 18, 39, 45, 56, 68, 73, 82. Теперь наша задача — определить, насколько хорошо они работают, дают ли ложноположительные результаты и т. д.
Проект находится в стадии тестирования на жителях Алтайского края. Это позволит исследователям выявить наиболее распространенные типы вирусов и мутации в них. Научные исследования станут более информативными и полезными для разработки профилактических мер и лечения.
Хотя лечения от ВПЧ нет, важно точно определить его тип для наблюдения за здоровьем и регулярных обследований с целью предотвращения рака. Новая тест-система позволит проводить такие исследования более эффективно и точно.