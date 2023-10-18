В России разработали систему для выявления типа вируса папилломы человека

Проект находится в стадии тестирования на жителях Алтайского края. Это позволит исследователям выявить наиболее распространенные типы вирусов и мутации в них. Научные исследования станут более информативными и полезными для разработки профилактических мер и лечения.

Хотя лечения от ВПЧ нет, важно точно определить его тип для наблюдения за здоровьем и регулярных обследований с целью предотвращения рака. Новая тест-система позволит проводить такие исследования более эффективно и точно.