В России разработали систему идентификации по клавиатурному почерку

Опубликовано 15 марта 2024, 22:27
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В России разработали систему идентификации по клавиатурному почеркуИ походке
Ученые Кубанского государственного технологического университета представили новую систему идентификации пользователей по клавиатурному почерку и походке. Это решение позволяет определять человека по его уникальным особенностям взаимодействия с гаджетом.
Система работает в фоновом режиме, незаметно для пользователя, и анализирует время удержания объектов на экране и изменение положения смартфона в пространстве. Благодаря применению высокоточных нейронных сетей, система способна точно выделить уникальные характеристики походки, которые идентифицируют владельца устройства.
Софт уже получил свидетельство о регистрации программ в области распознавания клавиатурного почерка и похода. В настоящее время идет активная разработка интерфейса приложения, которое будет доступно на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Ожидается, что продукт будет выпущен в 2024 году.