В России разработали систему идентификации по клавиатурному почерку

Система работает в фоновом режиме, незаметно для пользователя, и анализирует время удержания объектов на экране и изменение положения смартфона в пространстве. Благодаря применению высокоточных нейронных сетей, система способна точно выделить уникальные характеристики походки, которые идентифицируют владельца устройства.

Софт уже получил свидетельство о регистрации программ в области распознавания клавиатурного почерка и похода. В настоящее время идет активная разработка интерфейса приложения, которое будет доступно на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Ожидается, что продукт будет выпущен в 2024 году.