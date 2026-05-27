В России разработали систему оценки рисков жары для населения

27 мая 2026, 14:55
В России разработали систему оценки рисков жары для населенияТехнология использует спутниковый мониторинг
В пресс-службе Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) сообщили, что ученые вуза участвовали в создании рекомендаций Роспотребнадзора по оценке климатических рисков для здоровья населения. В рамках проекта разработана технология космического мониторинга перегрева городской среды и связанных с ним экономических потерь от преждевременной смертности, пишет ТАСС.
Исследования проводились на примере Омска, Астрахани, Ростова-на-Дону, Липецка и Архангельска. Ученые анализировали погодные условия, солнечную активность, медико-демографические показатели и данные о профилактических мерах, отметили в пресс-службе.
По словам директора Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Романа Бузинова, система использует цифровые карты для оценки рисков и прогнозирования последствий. Методика охватывает ОРВИ, грипп, аллергии, болезни кровообращения, кишечные инфекции, клещевой энцефалит и другие заболевания. Прогнозы воздействия метеорологических факторов формируются за сутки, метеогеофизических факторов за 2−4 дня.