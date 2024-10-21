В России разработали систему очистки воды с помощью плазмы

Водорастворимые соединения азота, такие как нитриты и нитраты, часто попадают в водоемы из-за использования удобрений и разложения белковых соединений. Длительное употребление воды с их содержанием может привести к раковым заболеваниям и проблемам с дыханием.

Ученые разработали СВЧ-плазмотрон, создающий низкотемпературную плазму, которая «нейтрализует» вредные соединения азота. Время очистки составляет всего пять минут. В дальнейшем планируется использование этой технологии для очистки сточных вод промышленных предприятий и коммунальных систем. В лабораторных условиях эффективность технологии достигла 99,83 процента.