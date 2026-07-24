В России разработали систему поиска опасных загрязнителей на дне водоемов

Разработка предназначена для обнаружения наиболее устойчивых полихлорфенолов, включая ди-, три-, тетрахлорфенолы и пентахлорфенол. Система обеспечивает концентрирование веществ в 1550 — 2070 раз. В ее состав входят концентрирующая колонка с магнитным сорбентом на основе аминированного сверхсшитого полистирола, емкость с раствором и устройство для регенерации сорбента.

Испытания провели на реках Воронеж и Дон, а также в Баренцевом море. Газовая хроматография с масс-спектрометрическим детектором выявила все 16 хлорфенолов контрольной смеси. В большинстве исследованных природных объектов концентрация загрязнителей оказалась значительно ниже 1 мкг/л, отметили в пресс-службе.