В России разработали систему поиска опасных загрязнителей на дне водоемов

Опубликовано 24 июля 2026, 12:471 мин.
В России разработали систему поиска опасных загрязнителей на дне водоемовМетод протестировали на реках и в море
В пресс-службе Воронежского государственного университета (ВГУИТ) сообщили, что ученые вуза создали автоматизированную систему для контроля содержания полихлорфенолов в донных отложениях. Эти токсичные соединения могут вредить экосистемам и негативно влиять на здоровье человека, пишет ТАСС.
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Разработка предназначена для обнаружения наиболее устойчивых полихлорфенолов, включая ди-, три-, тетрахлорфенолы и пентахлорфенол. Система обеспечивает концентрирование веществ в 1550 — 2070 раз. В ее состав входят концентрирующая колонка с магнитным сорбентом на основе аминированного сверхсшитого полистирола, емкость с раствором и устройство для регенерации сорбента.
Испытания провели на реках Воронеж и Дон, а также в Баренцевом море. Газовая хроматография с масс-спектрометрическим детектором выявила все 16 хлорфенолов контрольной смеси. В большинстве исследованных природных объектов концентрация загрязнителей оказалась значительно ниже 1 мкг/л, отметили в пресс-службе.