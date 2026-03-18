В России разработали систему поиска шумных автомобилей

Новый метод основан на анализе амплитудно-частотной характеристики звука. У каждого транспортного средства она уникальна и остается узнаваемой даже при смене скорости. Специалисты предлагают записывать шум дороги и с помощью математического преобразования выделять «акустическую метку» каждой машины, отметили в пресс-службе.

В университете планируют внедрить программу в интеллектуальные транспортные системы Пермского края. Для сбора данных в контрольных точках установят узконаправленные цифровые микрофоны. Система может накапливать звуковые профили нарушителей или проверять конкретные машины, на которые жалуются жители. В будущем эти сведения помогут также при планировании городской застройки и корректировке нормативов.