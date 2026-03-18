В России разработали систему поиска шумных автомобилей

Опубликовано 18 марта 2026, 22:541 мин.
В России разработали систему поиска шумных автомобилейСистема выделяет шум каждого авто по уникальной метке
Ученые Пермского политехнического университета разработали программу, которая способна определить в потоке конкретный автомобиль, превышающий нормы шума. В вузе пояснили, что существующие системы фиксируют только общий уровень звука, из-за чего найти нарушителя сложно.
Новый метод основан на анализе амплитудно-частотной характеристики звука. У каждого транспортного средства она уникальна и остается узнаваемой даже при смене скорости. Специалисты предлагают записывать шум дороги и с помощью математического преобразования выделять «акустическую метку» каждой машины, отметили в пресс-службе.
В университете планируют внедрить программу в интеллектуальные транспортные системы Пермского края. Для сбора данных в контрольных точках установят узконаправленные цифровые микрофоны. Система может накапливать звуковые профили нарушителей или проверять конкретные машины, на которые жалуются жители. В будущем эти сведения помогут также при планировании городской застройки и корректировке нормативов.