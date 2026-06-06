В России разработали систему прогнозирования пробок по камерам

Нейросеть состоит из трех компонентов. Первый обрабатывает видео и считает транспорт, ранжируя его по пяти классам. Второй анализирует данные с учетом времени суток и календаря. Третий объединяет результаты и дает прогноз. Система позволяет оператору вовремя скорректировать фазы светофоров или перераспределить потоки, отметила Джураева.

Технологию успешно протестировали на камерах в Душанбе. Получен патент, разработка готова к внедрению в любом российском городе.