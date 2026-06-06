В России разработали систему прогнозирования пробок по камерам

Опубликовано 06 июня 2026, 20:081 мин.
В России разработали систему прогнозирования пробок по камерамНейросеть работает с любыми камерами
Ученые Южно-Уральского государственного университета Рухшона Джураева разработала нейросетевую систему, которая предсказывает появление дорожных заторов на перекрестках в реальном времени. В отличие от аналогов, она интегрируется с любыми уличными камерами, которые обычно настроены только на фиксацию нарушений, пишет ТАСС.
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Нейросеть состоит из трех компонентов. Первый обрабатывает видео и считает транспорт, ранжируя его по пяти классам. Второй анализирует данные с учетом времени суток и календаря. Третий объединяет результаты и дает прогноз. Система позволяет оператору вовремя скорректировать фазы светофоров или перераспределить потоки, отметила Джураева.
Технологию успешно протестировали на камерах в Душанбе. Получен патент, разработка готова к внедрению в любом российском городе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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