В России разработали систему радиационного контроля для атомоходов

Эта система, состоящая из более чем 190 разнообразных приборов, предназначена для тщательного мониторинга работы ядерной энергетической установки с невероятной точностью.

Сергей Собянин отметил, что система радиационного контроля уже успешно прошла испытания и полностью соответствует всем заявленным требованиям. Она будет следить за функционированием ядерных установок и моментально реагировать на любые отклонения от нормы.

Данное оборудование будет установлено на ледокол "Якутия". Это не первый проект московских инженеров в области радиационного контроля, так как ранее они поставили подобные системы на атомоходы "50 лет Победы", "Арктика", "Урал" и "Сибирь".