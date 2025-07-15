В России разработали систему расчета параметров для плазменных двигателей

Опубликовано 15 июля 2025, 15:371 мин.
В России разработали систему расчета параметров для плазменных двигателейНовое решение для наноспутников
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что специалисты вуза совместно с коллегами из Московского авиационного института создали систему расчета параметров газового клапана — ключевого элемента плазменных двигателей для наноспутников. Разработка поможет проектировать более эффективные и компактные двигательные установки, продлевающие срок службы малых космических аппаратов.
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Импульсные плазменные двигатели с газообразным рабочим телом считаются перспективными для наноспутников формата «кубсат». В таких системах газ подается через клапан в разрядный канал, где преобразуется в плазму и создает тягу. Однако точный расчет параметров клапана ранее оставался сложной задачей.
Как пояснил заведующий кафедрой Самарского университета Георгий Макарьянц, разработанные алгоритмы позволяют оптимизировать конструкцию клапана по давлению и быстродействию. Это критически важно для работы всей двигательной установки. Система уже успешно протестирована на экспериментальном клапане НИИ ПМЭ МАИ с использованием азота в качестве рабочего тела.