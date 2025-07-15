В России разработали систему расчета параметров для плазменных двигателей

Импульсные плазменные двигатели с газообразным рабочим телом считаются перспективными для наноспутников формата «кубсат». В таких системах газ подается через клапан в разрядный канал, где преобразуется в плазму и создает тягу. Однако точный расчет параметров клапана ранее оставался сложной задачей.

Как пояснил заведующий кафедрой Самарского университета Георгий Макарьянц, разработанные алгоритмы позволяют оптимизировать конструкцию клапана по давлению и быстродействию. Это критически важно для работы всей двигательной установки. Система уже успешно протестирована на экспериментальном клапане НИИ ПМЭ МАИ с использованием азота в качестве рабочего тела.