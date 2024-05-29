В России разработали систему технического зрения для беспилотных машин

Опубликовано 29 мая 2024, 07:23
1 мин.
В России разработали систему технического зрения для беспилотных машинВключая сельскохозяйственную технику
Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) имени Ярослава Мудрого представили систему технического зрения для беспилотной техники. Она позволяет обнаруживать объекты на больших расстояниях и может быть установлена на различные виды транспорта, включая трактора и сельскохозяйственную технику.
© Ferra.ru
По словам одного из разработчиков Дмитрия Родионова, система объединяет лазерный дальномер и стереозрение двух камер, что позволяет использовать их в различных условиях. По словам разработчиков, такой подход позволяет компенсировать недостатки каждого метода и обеспечивает точное определение расстояния даже при сложных условиях освещения.
Команда разработчиков также занимается созданием программного обеспечения для этой системы. Эта технология может найти широкое применение не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях, где требуется автоматизированное обнаружение и навигация.