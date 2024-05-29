В России разработали систему технического зрения для беспилотных машин

По словам одного из разработчиков Дмитрия Родионова, система объединяет лазерный дальномер и стереозрение двух камер, что позволяет использовать их в различных условиях. По словам разработчиков, такой подход позволяет компенсировать недостатки каждого метода и обеспечивает точное определение расстояния даже при сложных условиях освещения.

Команда разработчиков также занимается созданием программного обеспечения для этой системы. Эта технология может найти широкое применение не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях, где требуется автоматизированное обнаружение и навигация.