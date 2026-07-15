В России разработали схему перехвата межзвездных объектов

Опубликовано 15 июля 2026, 15:211 мин.
В России разработали схему перехвата межзвездных объектовНовый подход снижает расход топлива на 30%
В пресс-службе МФТИ сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института прикладной математики РАН предложили стратегию полетов к межзвездным объектам, случайно попадающим в Солнечную систему. По расчетам исследователей, для перехвата тела независимо от направления его движения достаточно восьми аппаратов, заранее размещенных на орбите Земли вокруг Солнца.
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После обнаружения объекта система выбирает подходящий спутник, рассчитывает траекторию и время полета. Аппарат с ионными двигателями малой тяги направляется к Солнцу, использует его гравитацию для разгона, а солнечный парус постоянно меняет угол наклона, обеспечивая дополнительное ускорение.
Такой алгоритм позволяет сократить расход топлива примерно на 30% - с 40 до 30 кг при перехвате объекта, аналогичного астероиду Оумуамуа. Для практической реализации потребуются солнечные паруса примерно в 40 раз легче существующих, отметили в пресс-службе.