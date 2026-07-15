В России разработали схему перехвата межзвездных объектов

После обнаружения объекта система выбирает подходящий спутник, рассчитывает траекторию и время полета. Аппарат с ионными двигателями малой тяги направляется к Солнцу, использует его гравитацию для разгона, а солнечный парус постоянно меняет угол наклона, обеспечивая дополнительное ускорение.

Такой алгоритм позволяет сократить расход топлива примерно на 30% - с 40 до 30 кг при перехвате объекта, аналогичного астероиду Оумуамуа. Для практической реализации потребуются солнечные паруса примерно в 40 раз легче существующих, отметили в пресс-службе.