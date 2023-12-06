В России разработали сплавы для глубоководного и ядерного применения

Новые титановые сплавы, разработанные специалистами, уже прошли проверку и будут использованы в проекте. По словам Орыщенко, аппарат должен осуществить погружение через два года.

Эти сплавы также нашли применение в ядерной сфере - на Курской АЭС планируется использовать их для нейтронной выгородки реакторов. Александр Каштанов, заместитель генерального директора ЦНИИ "Прометей", отметил, что эти материалы позволят увеличить ресурс выгородки до 60-100 лет, снизив необходимость замены и минимизировав облучение персонала.