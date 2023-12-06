В России разработали сплавы для глубоководного и ядерного применения

В России разработали сплавы для глубоководного и ядерного примененияИх будут использовать при строении глубоководного аппарата "Восход"
На III международной конференции "Материалы и технологии для Арктики" генеральный директор ЦНИИ "Прометей" объявил о создании сплавов, позволяющих строить глубоководный аппарат "Восход" для погружения на дно Марианской впадины на глубину 11 км, пишет ТАСС.
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Новые титановые сплавы, разработанные специалистами, уже прошли проверку и будут использованы в проекте. По словам Орыщенко, аппарат должен осуществить погружение через два года.
Эти сплавы также нашли применение в ядерной сфере - на Курской АЭС планируется использовать их для нейтронной выгородки реакторов. Александр Каштанов, заместитель генерального директора ЦНИИ "Прометей", отметил, что эти материалы позволят увеличить ресурс выгородки до 60-100 лет, снизив необходимость замены и минимизировав облучение персонала.