В России разработали способ анализа дефицита витаминов в грудном молоке

Основой метода стало сочетание жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. На первом этапе грудное молоко разделяется на компоненты, а затем проводится их анализ с использованием прибора, который определяет молекулы по массе. Такой подход позволяет выявить индивидуальный состав насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, а также точный уровень витамина D.

Как пояснили в университете, содержание витаминов и полезных жиров в молоке напрямую зависит от рациона матери. При этом анализ крови не отражает реальную картину состава молока, поэтому для оценки дефицита важно исследовать именно этот биоматериал.