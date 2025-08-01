В России разработали способ анализа дефицита витаминов в грудном молоке

Опубликовано 01 августа 2025, 19:401 мин.
В России разработали способ анализа дефицита витаминов в грудном молокеМетод поможет точнее выявлять недостаток питательных веществ
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что специалисты вуза создали новый метод, позволяющий с высокой точностью определять состав грудного молока. Исследование направлено на выявление дефицита витамина D и различных жирных кислот, включая Омега-3 и Омега-6. Новая технология поможет врачам точнее подбирать питание для кормящих женщин и своевременно восполнять нехватку веществ, важных для ребенка.
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Основой метода стало сочетание жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. На первом этапе грудное молоко разделяется на компоненты, а затем проводится их анализ с использованием прибора, который определяет молекулы по массе. Такой подход позволяет выявить индивидуальный состав насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, а также точный уровень витамина D.
Как пояснили в университете, содержание витаминов и полезных жиров в молоке напрямую зависит от рациона матери. При этом анализ крови не отражает реальную картину состава молока, поэтому для оценки дефицита важно исследовать именно этот биоматериал.