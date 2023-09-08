В России разработали способ борьбы с невосприимчивыми к антибиотикам бактериями

Способ разработали на основании веществ, которые имеют свойство становиться активными под воздействием света. За основу взяли фуллерены, это сложные молекулы углерода сферической формы размером около нанометра. Смысл их работы в том, что попадая в клетку, они возбуждают кислород и окисляют внутреннюю среду клетки под воздействием света, что приводит к гибели патогенного организма.

В соединении с наноалмазами, фуллерены повышают антимикробную активность,что усиливает эффект.