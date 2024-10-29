В России разработали способ генерации электроэнергии из тепла

Опубликовано 29 октября 2024, 13:441 мин.
В России разработали способ генерации электроэнергии из теплаИспользование отходов стекловаренного производства
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза создали систему, которая позволяет использовать тепло уходящих газов от стекловаренных печей для выработки электроэнергии.
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Один из авторов проекта Денис Синельников рассказал, что разработка включает тепловую схему установки, позволяющую получить около 2 МВт электроэнергии из тепла, которое сейчас теряется в процессе производства стекла. Он отметил, что уходящие газы при варке стекла содержат много тепла, которое не используется. Новая разработка преобразовывает это тепло в электрическую энергию с помощью органического цикла Ренкина.
Стекловаренные печи работают при высоких температурах, и выделяемое тепло можно эффективно утилизировать. Ученые провели расчет тепловой производительности системы и предложили варианты ее внедрения, которые могут быть реализованы с установкой дополнительного оборудования на существующие печи.