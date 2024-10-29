В России разработали способ генерации электроэнергии из тепла

Один из авторов проекта Денис Синельников рассказал, что разработка включает тепловую схему установки, позволяющую получить около 2 МВт электроэнергии из тепла, которое сейчас теряется в процессе производства стекла. Он отметил, что уходящие газы при варке стекла содержат много тепла, которое не используется. Новая разработка преобразовывает это тепло в электрическую энергию с помощью органического цикла Ренкина.

Стекловаренные печи работают при высоких температурах, и выделяемое тепло можно эффективно утилизировать. Ученые провели расчет тепловой производительности системы и предложили варианты ее внедрения, которые могут быть реализованы с установкой дополнительного оборудования на существующие печи.