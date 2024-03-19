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В России
Опубликовано 19 марта 2024, 22:58
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В России разработали способ моментальной расшифровки съемок из космоса

Что поможет при ЧП
На казанском предприятии холдинга «Швабе», который входит в Госкорпорацию Ростех создан способ быстрой обработки изображений, сделанных из космоса. Эта технология позволит оперативно получать информацию о различных происшествиях и проводить мониторинг окружающей среды.

Новый метод позволит получать изображения непосредственно во время съемки, что значительно упростит передачу информации о происшествиях, включая поиски пропавших людей и локализацию лесных пожаров. Также с ее помощью можно будет контролировать состояние инфраструктуры, включая нефте- и газопроводы, а также лесные ресурсы.

Разработку предложил специалист НПО «Государственный институт прикладной оптики» холдинга «Швабе». Модернизация комплекса ДЗЗ позволит уменьшить вес и улучшить технические характеристики. Планируется объединить все компоненты в одном корпусе, что упростит его использование и снизит затраты на обслуживание.

Предполагается, что новая технология будет эффективным инструментом для мониторинга и управления окружающей средой, а также повысит оперативность реагирования на различные чрезвычайные ситуации.