В России разработали стандарт оценки алгоритмов распознавания лиц

Опубликовано 06 марта 2026, 00:171 мин.
В России разработали стандарт оценки алгоритмов распознавания лицДокумент определяет точность, скорость и надежность
В России подготовили национальный стандарт для оценки алгоритмов распознавания лиц. Инициаторами разработки стали Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, Русское биометрическое общество и Единый центр биометрических испытаний (ЕЦБИ). Документ устанавливает единые правила сравнения биометрических технологий, пишет ТАСС.
По словам замруководителя ДИТ Москвы Дмитрия Головина, стандарт определяет основные критерии оценки алгоритмов: точность, скорость и надежность. Также в нем описаны способы измерения этих показателей и методика расчета комплексного показателя качества. Предполагается, что это позволит государственным организациям и бизнесу объективно сравнивать решения разных разработчиков и выбирать подходящие технологии.
Москва применяет биометрические сервисы более десяти лет. Система распознавания лиц работает с сетью из более чем 124 тыс. камер видеонаблюдения.