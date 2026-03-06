В России разработали стандарт оценки алгоритмов распознавания лиц

По словам замруководителя ДИТ Москвы Дмитрия Головина, стандарт определяет основные критерии оценки алгоритмов: точность, скорость и надежность. Также в нем описаны способы измерения этих показателей и методика расчета комплексного показателя качества. Предполагается, что это позволит государственным организациям и бизнесу объективно сравнивать решения разных разработчиков и выбирать подходящие технологии.

Москва применяет биометрические сервисы более десяти лет. Система распознавания лиц работает с сетью из более чем 124 тыс. камер видеонаблюдения.