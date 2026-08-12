В России разработали столик для точной сборки микросхем

Опубликовано 12 августа 2026, 12:171 мин.
В России разработали столик для точной сборки микросхемВакуум и равномерный нагрев снижают риск смещения
Команда специалистов из Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого разработали столик для разварки кристаллов на подложке. Устройство предназначено для снижения микросмещений и теплового напряжения при сборке микроэлектроники, пишет ТАСС.
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Наставник команды, преподаватель кафедры проектирования и технологии радиоаппаратуры НовГУ Алексей Саплев рассказал, что детали фиксируются вакуумом, что препятствует их смещению во время ультразвуковой сварки. Рабочая поверхность равномерно нагревается нихромовыми ТЭНами, а температуру контролирует регулятор «Термодат 16E6» с датчиком, закрепленным термоцементом.
Корпус изготовлен из алюминия для распределения тепла. На поверхности предусмотрены риски-направляющие для работы с подложками размером от 2 до 6 дюймов.
Столик рассчитан на разные материалы, включая вольфрам, молибден, пьезокристаллы и оптический сапфир. Разработка должна снизить вибрации и количество брака при разварке.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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