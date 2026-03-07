В России разработали световой метод ранней диагностики болезни Паркинсона

Опубликовано 07 марта 2026, 17:421 мин.
В России разработали световой метод ранней диагностики болезни ПаркинсонаАнализ кожи занимает около одной минуты
Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ совместно со специалистами Московского государственного технического университета имени Баумана и Научного центра неврологии предложили новый неинвазивный способ выявления болезни Паркинсона. Метод основан на флуоресцентной спектрометрии рассеянного света и позволяет обнаруживать признаки заболевания до появления тремора, замедленности движений и когнитивных нарушений.
При обследовании клетки кожи облучаются лазером на определенной длине волны. Внутриклеточные молекулы флуорофоры поглощают излучение и излучает свет на другой длине волны. Изменения спектрального профиля связаны с накоплением белка альфа-синуклеина, который разрушает нейроны и присутствует в эпидермисе.
Спектры анализирует модель машинного обучения. Прототип прибора выполняет исследование примерно за 1 минуту. Первая серия устройств создана в 2025 году. На выборке около 130 человек точность метода превысила 80%, а при расширении базы данных разработчики рассчитывают достичь уровня 90% и выше.
Автор:Ингела Воробьева