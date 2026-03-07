В России разработали световой метод ранней диагностики болезни Паркинсона

При обследовании клетки кожи облучаются лазером на определенной длине волны. Внутриклеточные молекулы флуорофоры поглощают излучение и излучает свет на другой длине волны. Изменения спектрального профиля связаны с накоплением белка альфа-синуклеина, который разрушает нейроны и присутствует в эпидермисе.

Спектры анализирует модель машинного обучения. Прототип прибора выполняет исследование примерно за 1 минуту. Первая серия устройств создана в 2025 году. На выборке около 130 человек точность метода превысила 80%, а при расширении базы данных разработчики рассчитывают достичь уровня 90% и выше.