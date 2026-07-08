В России разработали светящиеся материалы из мрамора, мела и известняка

Исследователи получили светящиеся образцы красного цвета без применения дорогих реагентов, которые обычно нужны для создания подобных материалов. В традиционных алюминатах кальция используют редкие элементы, включая европий и диспрозий.

Новые материалы имеют пик свечения около 654 нанометров, что соответствует диапазону, хорошо заметному человеческим глазом. На яркость влияют примеси в сырье: железо уменьшает свечение, а магний усиливает его. Наиболее перспективным вариантом ученые считают мрамор из-за его структуры и состава, отметили в ведомстве.

Разработка может стать основой для создания недорогих и устойчивых светящихся покрытий.