В России
Опубликовано 08 июля 2026, 13:14
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В России разработали светящиеся материалы из мрамора, мела и известняка

Технологию предложили ученые ТПУ
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ получения люминесцентных материалов из природных минералов: мрамора, мела и известняка. Технологию планируют использовать для производства дорожной разметки, аварийных светильников и указателей безопасности. Результаты исследования опубликованы в журнале Ceramics International.
В России разработали светящиеся материалы из мрамора, мела и известняка

© Ferra.ru

Исследователи получили светящиеся образцы красного цвета без применения дорогих реагентов, которые обычно нужны для создания подобных материалов. В традиционных алюминатах кальция используют редкие элементы, включая европий и диспрозий.

Новые материалы имеют пик свечения около 654 нанометров, что соответствует диапазону, хорошо заметному человеческим глазом. На яркость влияют примеси в сырье: железо уменьшает свечение, а магний усиливает его. Наиболее перспективным вариантом ученые считают мрамор из-за его структуры и состава, отметили в ведомстве.

Разработка может стать основой для создания недорогих и устойчивых светящихся покрытий.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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