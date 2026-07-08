В России разработали светящиеся материалы из мрамора, мела и известняка

Опубликовано 08 июля 2026, 13:141 мин.
В России разработали светящиеся материалы из мрамора, мела и известнякаТехнологию предложили ученые ТПУ
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ получения люминесцентных материалов из природных минералов: мрамора, мела и известняка. Технологию планируют использовать для производства дорожной разметки, аварийных светильников и указателей безопасности. Результаты исследования опубликованы в журнале Ceramics International.
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Исследователи получили светящиеся образцы красного цвета без применения дорогих реагентов, которые обычно нужны для создания подобных материалов. В традиционных алюминатах кальция используют редкие элементы, включая европий и диспрозий.
Новые материалы имеют пик свечения около 654 нанометров, что соответствует диапазону, хорошо заметному человеческим глазом. На яркость влияют примеси в сырье: железо уменьшает свечение, а магний усиливает его. Наиболее перспективным вариантом ученые считают мрамор из-за его структуры и состава, отметили в ведомстве.
Разработка может стать основой для создания недорогих и устойчивых светящихся покрытий.