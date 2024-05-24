В России разработали технологию автопилота для всех автомобилей

Система использует собственное программное обеспечение, алгоритмы и нейросети, созданные специалистами института. Она может быть установлена на различные автомобили и успешно прошла испытания на дорогах городов, включая тесты на отечественных и зарубежных автомобилях, в том числе на модели Lada Vesta.

По словам представителей НАМИ, автомобили с новой системой способны безопасно передвигаться по городским улицам, следуя правилам дорожного движения. В 2023 году они проехали около 10 тыс. км в беспилотном режиме и примерно 40 тыс. км в режиме виртуальных испытаний.