В России разработали технологию для создания нейропротезов для мозга

В России разработали технологию для создания нейропротезов для мозгаОни помогут восстановить активность мозга
Ученые из Нижегородского государственного университета им. Лобачевского разработали инновационную технологию, которая может изменить будущее медицины. Эта технология позволяет объединять живые и искусственные нейроны для создания нейропротезов, предназначенных для замены поврежденных участков мозга, пишет ТАСС.
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Суть разработки заключается в том, что электронные нейроны могут интегрироваться в живые нейронные сети и совместно функционировать. Основным применением этой технологии будет создание нейропротезов для восстановления поврежденных участков мозга. Это имеет огромное значение для восстановления активности мозга после травм и даже для улучшения памяти и обучаемости.
Исследование было проведено на гиппокампе мыши, структуре мозга, ответственной за обучение и память. Ученые успешно интегрировали электронный генератор нейроноподобных сигналов в эту часть мозга. В результате электросхема эмулировала активность мозга, взаимодействуя с живыми нейронами и даже усиливая работу гиппокампа.
Этот научный прорыв открывает двери для разработки различных нейроморфных приложений, от "умных" и адаптивных роботов до медицинских устройств для лечения неврологических заболеваний. Это также может помочь в борьбе с эпилепсией, позволяя подавлять аномальную активность нейронов гиппокампа с помощью генераторов импульсов.