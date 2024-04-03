В России разработали технологию маммопластики без разрушения тканей груди

Новая технология учитывает анатомические особенности груди и позволяет хирургам манипулировать сосудами и тканями органа, сохраняя их целостность. Она обеспечивает достижение требуемого эстетического результата, не оставляя видимых следов хирургического вмешательства.

Разработка была выполнена совместно сотрудниками НГУ и клиникой «Авиценна». Главное отличие этого метода заключается в том, что он позволяет проводить коррекцию формы груди, сохраняя ее функциональность и естественный вид, отметили в пресс-службе вуза.