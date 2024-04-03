В России разработали технологию маммопластики без разрушения тканей груди

Опубликовано 03 апреля 2024, 20:48
1 мин.
В России разработали технологию маммопластики без разрушения тканей грудиОна запатентована
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали и запатентовали новый метод маммопластики, который позволяет корректировать форму груди без повреждения ее тканей. Этот метод сохраняет все функции молочной железы, включая способность к лактации и чувствительность.
© Ferra.ru
Новая технология учитывает анатомические особенности груди и позволяет хирургам манипулировать сосудами и тканями органа, сохраняя их целостность. Она обеспечивает достижение требуемого эстетического результата, не оставляя видимых следов хирургического вмешательства.
Разработка была выполнена совместно сотрудниками НГУ и клиникой «Авиценна». Главное отличие этого метода заключается в том, что он позволяет проводить коррекцию формы груди, сохраняя ее функциональность и естественный вид, отметили в пресс-службе вуза.