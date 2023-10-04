В России разработали технологию на основе ИИ для обучения студентов

Проблема межкультурного обучения студентов сегодня довольно актуальна для вузов по всей России, поскольку количество иностранных обучающихся растет. Так, Санкт-Петербургский университет уже пять лет подряд становится самым востребованным университетом России среди иностранных абитуриентов. ... Специалисты Санкт-Петербургского университета вместе с учеными из Чжэцзянского университета (Китай) создали технологию обучения студентов из разных стран и языковых культур с помощью технологий виртуальной реальности. В разработку также включен инструмент синхронного перевода на основе искусственного интеллекта.