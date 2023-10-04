В России разработали технологию на основе ИИ для обучения студентов

В России разработали технологию на основе ИИ для обучения студентовОна поможет устранить языковой барьер между студентами
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в беседе с ТАСС рассказали, что ученые СПбГУ совместно с коллегами из Китая разработали технологию на основе искусственного интеллекта для обучения студентов, пишет ТАСС.
Технология разработана для межкультурного обучения в дистанционном и очном формате.
Благодаря разработке появится возможность исключить языковой барьер между студентами, а также создать комфортную среду обучения.
Проблема межкультурного обучения студентов сегодня довольно актуальна для вузов по всей России, поскольку количество иностранных обучающихся растет. Так, Санкт-Петербургский университет уже пять лет подряд становится самым востребованным университетом России среди иностранных абитуриентов. ... Специалисты Санкт-Петербургского университета вместе с учеными из Чжэцзянского университета (Китай) создали технологию обучения студентов из разных стран и языковых культур с помощью технологий виртуальной реальности. В разработку также включен инструмент синхронного перевода на основе искусственного интеллекта.