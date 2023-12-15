В России разработали технологию оценки состояния зданий в зоне вечной мерзлоты

Этот комплекс, основанный на микросейсмических датчиках, позволяет быстро и точно определять изменения в несущей способности фундаментов из-за сезонного оттаивания или глобального потепления.

Технология, разработанная на геолого-геофизическом факультете НГУ, позволяет мониторить вибрации конструкций и сохранять данные через специальные сенсоры и регистраторы. Эти данные затем обрабатываются специальным программным обеспечением, позволяя получить объективную оценку технического состояния зданий и сооружений, отметили в пресс-службе.

Ученые уже протестировали комплекс на объектах в Новосибирской области и на металлургическом предприятии. Результаты исследований подтвердили эффективность технологии, исключив необходимость использования более трудоемких методов.

Следующим шагом станет разработка облачного сервиса для хранения информации и запуск сервиса уведомлений, чтобы обслуживающие организации могли оперативно реагировать на возможные проблемы, добавили в пресс-службе.