В России разработали технологию производства гетероструктур

Технология ориентирована на выпуск нитридных гетероструктур, которые устойчивы к воздействию экстремальных климатических условий, механических нагрузок, коррозии, электромагнитных и радиационных факторов. Такие свойства делают их пригодными для оборудования связи и позиционирования, а также для специализированных систем.

Продукция может использоваться на рынке освещения: в офисах, на промышленных объектах, улицах и дорогах. Она подходит для агрофотоники и архитектурной подсветки.

Работу выполняют специалисты компании «Оптрон», являющейся производителем полупроводниковых приборов с диапазоном от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного.