В России разработали технологию производства гетероструктур

Опубликовано 26 ноября 2025, 22:011 мин.
В России разработали технологию производства гетероструктурОтечественные компоненты для светодиодов и лазеров
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», создал технологию изготовления гетероструктур, состоящих из нескольких слоев полупроводниковых кристаллов. Разработка прошла полный цикл испытаний и предназначена для производства компонентов оптоэлектронных приборов: светодиодов, лазеров и фотоприемников.
Технология ориентирована на выпуск нитридных гетероструктур, которые устойчивы к воздействию экстремальных климатических условий, механических нагрузок, коррозии, электромагнитных и радиационных факторов. Такие свойства делают их пригодными для оборудования связи и позиционирования, а также для специализированных систем.
Продукция может использоваться на рынке освещения: в офисах, на промышленных объектах, улицах и дорогах. Она подходит для агрофотоники и архитектурной подсветки.
Работу выполняют специалисты компании «Оптрон», являющейся производителем полупроводниковых приборов с диапазоном от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного.