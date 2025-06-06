В России разработали технологию производства лекарств от диабета

Новая биотехнология основана на использовании генетически модифицированного штамма кишечной палочки. Она предназначена для создания субстанции препаратов класса агонистов рецепторов ГПП-1, включая популярное средство семаглутид. Эти лекарства применяются не только для лечения диабета, но и при ожирении.

Как пояснил руководитель Центра синтетической биотехнологии Василий Степаненко, разработанный метод сокращает время производства и упрощает переход к промышленным масштабам. В настоящее время российские фармацевтические компании в основном используют субстанции китайского производства.