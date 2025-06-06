В России разработали технологию производства лекарств от диабета

Опубликовано 06 июня 2025, 17:211 мин.
В России разработали технологию производства лекарств от диабетаУченые создали импортозамещающую субстанцию для препаратов
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разработали новую технологию получения фармацевтической субстанции для лекарств от сахарного диабета II типа. Разработка позволит России отказаться от импорта ключевого компонента для производства современных препаратов.
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Новая биотехнология основана на использовании генетически модифицированного штамма кишечной палочки. Она предназначена для создания субстанции препаратов класса агонистов рецепторов ГПП-1, включая популярное средство семаглутид. Эти лекарства применяются не только для лечения диабета, но и при ожирении.
Как пояснил руководитель Центра синтетической биотехнологии Василий Степаненко, разработанный метод сокращает время производства и упрощает переход к промышленным масштабам. В настоящее время российские фармацевтические компании в основном используют субстанции китайского производства.