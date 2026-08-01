В России разработали технологию создания транзисторов из дисульфида молибдена

По словам научного сотрудника Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ Ильи Завидовского, новый материал позволяет создавать транзисторы размером примерно 0,65 нанометра вместо ограничений кремния около 2 нанометров. Он отметил, что такие элементы могут быть более энергоэффективными, а снижение энергопотребления может достигать сотен раз.

Технология направлена на решение проблемы дальнейшего уменьшения кремниевых транзисторов, которое ограничивают физические и квантовые эффекты. Созданные на основе дисульфида молибдена чипы смогут работать с существующими вычислительными системами.