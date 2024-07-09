В России разработали технологию стимуляции гиппокампа с помощью нейросетей

Опубликовано 09 июля 2024, 19:56
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В России разработали технологию стимуляции гиппокампа с помощью нейросетейНа базе платформы Arduino Uno
В пресс-службе Нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) сообщили, что ученые вуза создали новую технологию, позволяющую стимулировать активность гиппокампа с использованием нейросети.
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Этот прорыв открывает новые возможности для создания нейропротезов, направленных на восстановление функций мозга при нейродегенеративных заболеваниях, таких как эпилепсия, деменция и болезнь Альцгеймера.
Система, разработанная учеными ННГУ, позволяет моделировать и запускать электрическую активность гиппокампа, что способствует формированию памяти и обучаемости мозга. Это первая в России технология восстановления активности гиппокампа, зарегистрированная и успешно протестированная, отметили в пресс-службе.
Разработка выполнена на базе платформы Arduino Uno, что обеспечивает гибкость и точность регулировки параметров нейросигналов, что позволяет эффективно управлять электрической активностью мозга для восстановления его функций.