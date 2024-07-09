В России разработали технологию стимуляции гиппокампа с помощью нейросетей

Этот прорыв открывает новые возможности для создания нейропротезов, направленных на восстановление функций мозга при нейродегенеративных заболеваниях, таких как эпилепсия, деменция и болезнь Альцгеймера.

Система, разработанная учеными ННГУ, позволяет моделировать и запускать электрическую активность гиппокампа, что способствует формированию памяти и обучаемости мозга. Это первая в России технология восстановления активности гиппокампа, зарегистрированная и успешно протестированная, отметили в пресс-службе.

Разработка выполнена на базе платформы Arduino Uno, что обеспечивает гибкость и точность регулировки параметров нейросигналов, что позволяет эффективно управлять электрической активностью мозга для восстановления его функций.