В России разработали терморегулирующие покрытия для космических аппаратов

Терморегулирующие покрытия состоят из силиката кальция (СаSiO3) и карбоната кальция (СаCO3), модифицированных диоксидом церия (CeO2). Эти материалы позволяют эффективно поддерживать необходимую температуру в космических аппаратах, что особенно важно, поскольку на них действуют сильные повреждающие факторы, такие как ионизирующее излучение, которое может нарушить работу приборов.

По словам ученых, такие покрытия поглощают гораздо меньше солнечного света, чем традиционные материалы, что снижает вероятность перегрева аппарата. В отличие от покрытий на основе оксида цинка или диоксида титана, которые поглощают до 20% солнечной энергии, новые покрытия поглощают всего 7−10%, эффективно отражая тепло.

Особенность новых покрытий — использование редкоземельных элементов, которые позволяют уменьшить потемнение материала при облучении. Это значительно улучшает его стабильность и повышает долговечность покрытия. Ученые уже привлекли внимание таких компаний, как АО «Композит» и Центр подготовки космонавтов Роскосмоса к этим инновациям.