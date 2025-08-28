В России разработали тест для выявления 25 вирусов одновременно

Диагностическая система позволяет обнаруживать широкий спектр возбудителей ОРВИ, включая вирусы гриппа, COVID-19, энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус и бокавирус. Высокая точность теста помогает врачам быстро ставить точный диагноз и своевременно начинать лечение.

Все компоненты тест-системы производятся в России, что обеспечивает независимость от иностранных поставок.

Ранее специалисты Российского противочумного института «Микроб» разработали экспресс-тест для выявления бруцеллёза. Новый метод позволяет получить результаты за 90 минут — в два раза быстрее существующих аналогов. Тест создан в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны».