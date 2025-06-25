В России
Опубликовано 25 июня 2025, 18:24
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В России разработали точный тест для выявления бруцеллёза

Новая система обнаружит бактерии в продуктах и животных
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые создали тест-систему для точного выявления возбудителей бруцеллёза в фермерской продукции и организме животных. Разработка специалистов Института органической химии РАН использует уникальные антитела, реагирующие на специфические полисахариды бактерий.
В России разработали точный тест для выявления бруцеллёза

© Ferra.ru

Как пояснил руководитель исследования Николай Нифантьев, новая методика основана на обнаружении полисахарида В — компонента клеточных стенок бруцелл. Учёные синтезировали специальные олигосахариды, которые при введении кроликам стимулировали выработку нужных антител.

Разработка дополняет существующие методы диагностики, часто дающие ложноположительные результаты. Ранее команда уже представляла тест-систему для быстрого выявления болезни у скота, но новая версия обладает повышенной точностью.

Сейчас исследователи ведут переговоры с профильными ведомствами о внедрении системы в практику.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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