В России разработали точный тест для выявления бруцеллёза

Как пояснил руководитель исследования Николай Нифантьев, новая методика основана на обнаружении полисахарида В — компонента клеточных стенок бруцелл. Учёные синтезировали специальные олигосахариды, которые при введении кроликам стимулировали выработку нужных антител.

Разработка дополняет существующие методы диагностики, часто дающие ложноположительные результаты. Ранее команда уже представляла тест-систему для быстрого выявления болезни у скота, но новая версия обладает повышенной точностью.

Сейчас исследователи ведут переговоры с профильными ведомствами о внедрении системы в практику.