В России разработали точный тест для выявления бруцеллёза

Опубликовано 25 июня 2025, 18:241 мин.
В России разработали точный тест для выявления бруцеллёзаНовая система обнаружит бактерии в продуктах и животных
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые создали тест-систему для точного выявления возбудителей бруцеллёза в фермерской продукции и организме животных. Разработка специалистов Института органической химии РАН использует уникальные антитела, реагирующие на специфические полисахариды бактерий.
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Как пояснил руководитель исследования Николай Нифантьев, новая методика основана на обнаружении полисахарида В — компонента клеточных стенок бруцелл. Учёные синтезировали специальные олигосахариды, которые при введении кроликам стимулировали выработку нужных антител.
Разработка дополняет существующие методы диагностики, часто дающие ложноположительные результаты. Ранее команда уже представляла тест-систему для быстрого выявления болезни у скота, но новая версия обладает повышенной точностью.
Сейчас исследователи ведут переговоры с профильными ведомствами о внедрении системы в практику.