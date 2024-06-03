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В России
Опубликовано 03 июня 2024, 17:15
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В России разработали тренажер для обучения специалистов пищевой промышленности

Он основан на математической модели
Ученые из Пермского Политеха и РОСБИОТЕХа разработали компьютерный тренажер для обучения специалистов пищевой промышленности. Этот тренажер основан на математической модели технологических процессов и позволяет улучшить навыки операторов в безопасной среде.
В России разработали тренажер для обучения специалистов пищевой промышленности

© Ferra.ru

Тренажер позволяет настраивать знания о различных техпроцессах и может быть доступен на компьютере, планшете или даже в виртуальной реальности. Преподаватели могут создавать разные уровни упражнений, что делает обучение более эффективным.

Система собирает данные о действиях операторов и проверяет их на соответствие нормам. Это позволяет повысить объективность оценки профессиональных навыков.

Разработанный тренажер может быть адаптирован для различных технологических оборудований и установок в пищевой промышленности, помогая улучшить качество производства и безопасность технологических процессов.

Источник:Пермский Политех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка