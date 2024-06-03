В России разработали тренажер для обучения специалистов пищевой промышленности

Тренажер позволяет настраивать знания о различных техпроцессах и может быть доступен на компьютере, планшете или даже в виртуальной реальности. Преподаватели могут создавать разные уровни упражнений, что делает обучение более эффективным.

Система собирает данные о действиях операторов и проверяет их на соответствие нормам. Это позволяет повысить объективность оценки профессиональных навыков.

Разработанный тренажер может быть адаптирован для различных технологических оборудований и установок в пищевой промышленности, помогая улучшить качество производства и безопасность технологических процессов.