В России разработали тренажер для обучения специалистов пищевой промышленности

Опубликовано 03 июня 2024, 17:15
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В России разработали тренажер для обучения специалистов пищевой промышленностиОн основан на математической модели
Ученые из Пермского Политеха и РОСБИОТЕХа разработали компьютерный тренажер для обучения специалистов пищевой промышленности. Этот тренажер основан на математической модели технологических процессов и позволяет улучшить навыки операторов в безопасной среде.
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Тренажер позволяет настраивать знания о различных техпроцессах и может быть доступен на компьютере, планшете или даже в виртуальной реальности. Преподаватели могут создавать разные уровни упражнений, что делает обучение более эффективным.
Система собирает данные о действиях операторов и проверяет их на соответствие нормам. Это позволяет повысить объективность оценки профессиональных навыков.
Разработанный тренажер может быть адаптирован для различных технологических оборудований и установок в пищевой промышленности, помогая улучшить качество производства и безопасность технологических процессов.