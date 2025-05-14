В России разработали умный композит из остатков угля для сенсоров

Ценосферы — это микроскопические сферы, состоящие из алюмосиликатов, которые ранее считались отходами. Однако ученые нашли им полезное применение. Эти капсулы заполняются оксидами углерода и азота и могут быть использованы для создания сенсоров, которые реагируют на изменения давления.

Когда давление в конструкции, например, в опоре моста, достигает критического уровня, композит активирует датчик, передавая информацию о возможной опасности, такой как угроза обрушения. Этот метод может существенно повысить безопасность сооружений, ведь он позволяет заранее предупредить о возникновении проблем.

Кроме того, ученые отмечают, что композит обладает диэлектрическими свойствами, что делает его идеальным для использования в сферах, где важно минимизировать влияние электростатических зарядов, например, в бурении.