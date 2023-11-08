В России разработали «умный» корсет для формирования здоровой осанки у детей

По словам руководителя проекта "Прямо" Юлии Молявиной, основная особенность корсета заключается в его способности не только сигнализировать о неправильном положении спины, но и принудительно корректировать осанку после нескольких предупреждений. Когда ребенок сохраняет правильную осанку, устройство просто контролирует положение. Однако, если пользователь начинает сутулиться, корсет предупреждает, и после нескольких таких предупреждений производит принудительную коррекцию на некоторое время. Этот процесс можно настраивать в соответствии с рекомендациями врача через мобильное приложение.

Мобильное приложение предлагает систему мотивации, позволяя детям отслеживать свой прогресс с помощью виртуальных персонажей. За хорошо выполненные тренировки дети получают "спинкоины" – местную валюту, которую можно потратить на развитие своего виртуального персонажа. Приложение также включает тренировки для разминки, за которые также начисляются "спинкоины", отметили в пресс-службе.