В России разработали «умный» опрыскиватель для эффективной обработки полей

В России разработали «умный» опрыскиватель для эффективной обработки полейОн выборочно вносить средства защиты растений
Руководитель сегмента "Умные цепи поставок" FoodNet (Фуднет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Косогор сообщил, что российская компания "Пегас-Агро" в партнерстве с разработчиком системы дифференцированного внесения средств защиты растений GreenScanner представила новую разработку - "умный" опрыскиватель полей, пишет РИА Новости.
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Это устройство, разработанное на базе отечественных технологий, призвано повысить эффективность обработки сельскохозяйственных полей, а также заменить импортные компоненты, отмечает Сергей Косогор.
Основное преимущество опрыскивателя заключается в использовании датчиков, которые могут быть установлены на штангах различной длины. Каждый датчик контролирует внесение гербицидов на секции длиной 60 сантиметров при движении со скоростью до 25 километров в час. Таким образом, система обеспечивает более точное и рациональное распределение агрохимикатов, что позволяет значительно сэкономить ресурсы.
Традиционные опрыскиватели часто не учитывают распределение сорной растительности, что приводит к перерасходу агрохимикатов. В отличие от них, "умный" опрыскиватель позволяет выборочно вносить средства защиты растений, оптимизируя расход вещества и снижая затраты.