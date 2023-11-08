В России разработали «умный» опрыскиватель для эффективной обработки полей

Это устройство, разработанное на базе отечественных технологий, призвано повысить эффективность обработки сельскохозяйственных полей, а также заменить импортные компоненты, отмечает Сергей Косогор.

Основное преимущество опрыскивателя заключается в использовании датчиков, которые могут быть установлены на штангах различной длины. Каждый датчик контролирует внесение гербицидов на секции длиной 60 сантиметров при движении со скоростью до 25 километров в час. Таким образом, система обеспечивает более точное и рациональное распределение агрохимикатов, что позволяет значительно сэкономить ресурсы.

Традиционные опрыскиватели часто не учитывают распределение сорной растительности, что приводит к перерасходу агрохимикатов. В отличие от них, "умный" опрыскиватель позволяет выборочно вносить средства защиты растений, оптимизируя расход вещества и снижая затраты.