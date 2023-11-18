В России разработали уникальные лопатки для газотурбинных двигателей

Эти лопатки, предназначенные для использования в аэрокосмической отрасли, обладают уникальными свойствами, сохраняя их при температурах от обычных комнатных до высоких 650°С.

Пресс-служба вуза сообщила, что четыре метода изготовления этих лопаток, разработанные учеными, основаны на обработке сплавов с использованием орторомбического алюминида титана Ti2AlNb. Эксперименты показали хорошие механические характеристики таких лопаток.

Работы были проведены при сотрудничестве с филиалом АО "Объединенная двигателестроительная корпорация". Научным сотрудникам удалось добиться уникального баланса прочности, пластичности и вязкости сплава, подтвердив его эффективность как при обычных, так и при экстремальных температурах.