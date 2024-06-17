В России разработали уникальный бетон для улучшения экологии городов

Опубликовано 17 июня 2024, 08:41
1 мин.
В России разработали уникальный бетон для улучшения экологии городовОн впитывает в себя городские стоки и осадки
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали бетон, который способен впитывать загрязняющие вещества. Этот инновационный материал предназначен для строительства тротуаров и дорог, улучшая экологическую обстановку в городах. По словам доцента кафедры «Строительные материалы и изделия» ЮУрГУ Марины Бутаковой, новый бетон может значительно улучшить качество окружающей среды.
© Ferra.ru
Разработанный материал обладает максимальной пористостью и высокой прочностью, что позволяет ему пропускать через себя городские стоки и осадки, очищая воду от опасных химических элементов, таких как цинк, мышьяк, тяжелые металлы и аммиак. Бетон задерживает эти вещества внутри себя, предотвращая их попадание в почву и воздух.
Испытания показали, что слоя в пять сантиметров нового бетона достаточно для пешеходных зон, а слой в десять сантиметров выдерживает легковой автомобиль или грузовой автомобиль «Камаз» без груза. Для изготовления материала используются отходы производства, что делает его не только экологически безопасным, но и экономически выгодным, отметила Бутакова.