В России разработали уникальный бетон для улучшения экологии городов

Разработанный материал обладает максимальной пористостью и высокой прочностью, что позволяет ему пропускать через себя городские стоки и осадки, очищая воду от опасных химических элементов, таких как цинк, мышьяк, тяжелые металлы и аммиак. Бетон задерживает эти вещества внутри себя, предотвращая их попадание в почву и воздух.

Испытания показали, что слоя в пять сантиметров нового бетона достаточно для пешеходных зон, а слой в десять сантиметров выдерживает легковой автомобиль или грузовой автомобиль «Камаз» без груза. Для изготовления материала используются отходы производства, что делает его не только экологически безопасным, но и экономически выгодным, отметила Бутакова.