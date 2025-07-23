В России разработали универсальное антитело против всех штаммов COVID-19

В основе нового препарата лежат антитела двугорбых верблюдов, которые имеют особую структуру — они меньше человеческих и лучше проникают в ткани. Ученые иммунизировали верблюда и выделили наноантитело 1p1B10, показавшее исключительную эффективность в лабораторных испытаниях, отметили в пресс-службе.

Как сообщил Дмитрий Щебляков, руководитель исследования, препарат успешно нейтрализует все протестированные штаммы, включая последние варианты XBB и JN.1. В экспериментах на животных даже минимальные дозы антитела предотвращали заражение смертельными дозами вируса.

Разработка особенно важна для лечения тяжелых случаев COVID-19 у пациентов с ослабленным иммунитетом. В отличие от существующих препаратов, новое антитело сохраняет эффективность независимо от мутаций вируса.